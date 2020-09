Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in ședința de joi o ordonanța de urgența prin care copiii care vor sa faca sport de performanța primesc un voucher de 300 de lei, a anunțat ministrul Sportului, Ionuț Stroe.„Este un sprijin financiar sub forma de voucher pentru incurajarea și sprijinirea copiilor in practicarea sportului…

- Guvernul Romaniei a adoptat in ședința de luni Hotararea de Guvern prin care sunt stabilite condițiile in care vor fi deschise restaurantele, cafenelele, cinematografele și teatrele, de la 1 septembrie. Cluburile și barurile raman inchise. Astfel sunt implementate recomandarile transmise de Comitetul…

- Plenul Senatului a adoptat, marți, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența privind majorarea etapizata a alocatiei pentru copii. Proiectul merge la Camera Deputaților, in calitate de for decizional.O lege adoptata anterior de Parlament prevede dublarea alocației pentru copii. Guvernul…

- În perioada 27 ianuarie – 26 februarie 2020, la Registratura Primariei municipiului Cluj-Napoca au depus cereri un numar de 61 de structuri sportive, valoarea financiara totala solicitata fiind de 24.982.917,28 lei. Întrunit în 13 și 17 martie, pentru a analiza și evalua cererile…