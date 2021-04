30.000 de turiști sunt așteptați pe litoral în minivacanța de Paște și 1 Mai Circa 30.000 de turiști sunt așteptați sa soseasca pe litoral in minivacanța de Paște și 1 Mai. Ei trebuie sa respecte masurile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. In aceasta perioada circulația nu va fi permisa dupa ora 22:00, cu excepția nopții de Inviere, pentru cei care vor merge la biserica. Cluburile nu vor funcționa. […] Articolul 30.000 de turiști sunt așteptați pe litoral in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 35.000 de turisti sunt asteptati sa soseasca pe litoral in minivacanta de Paste si 1 Mai, iar acestia trebuie sa respecte masurile de prevenire a raspandirii virusului Sars-Cov-2. Cluburile vor fi inchise in aceasta perioada, circulatia nu va fi permisa dupa ora 22.00, cu exceptia noptii…

- Pachetele se vand cu rapiditate, iar multe dintre unitațile de cazare deja nu mai au sejururi disponibile. Pentru a atrage clienții, managerii de pe litoral pun la dispoziție transport la biserica in noaptea de Inviere, mese tradiționale și vizite la diferite obiective turistice.

- Peste 100 de hoteluri urmeaza sa primeasca primii turisti in minivacanta de Pasti si 1 mai. Hotelurile se vor redeschide cu respectarea restrictiilor din vreme de pandemie, care prevad functionarea la o capacitate de cazare de 70%, servirea meselor pe terase, dezinfectarea si igienizarea tuturor spatiilor,…

- ​​Cluburile de pe litoral vor fi inchise in minivacanta de 1 Mai. Asta a anunțat ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a precizat insa ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise. Lucian…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca nu vor fi deschise cluburile de pe litoral in minivacanta de 1 Mai. Pentru Noaptea de Inviere: “Magazinele sunt inchise, cluburile sunt inchise, practic unde te-ai putea deplasa altundeva decat la Biserica?”, a spus, duminica, Lucian Bode. Totuși,…

- “In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce ora avem permisa deplasarea in noaptea de Inviere, aceste unitati economice nu sunt deschise. Ele nu pot functiona. Ne…

- Prim ministrul Florin Citu a anuntat pe pagina sa de Facebook ce reguli se vor modifica privind regulamentul de sarbatori. Acesta a spus ca va propune Comitetului National pentru Situatii de Urgenta ca in noaptea de Inviere circulatia sa fie permisa pana la ora 05:00, magazinele sa ramana deschise pana…