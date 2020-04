Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Despescu, in ultimele trei zile, 10.000 de romani s-au intors in tara in fiecare zi, iar pana la Pasti ar putea sa vina aproape 200.000 de romani. "In ultimele trei zile, numarul celor care au intrat in tara a fost undeva la 10.000 pe zi. Daca situatia se va prezenta la fel si in zilele…

- Ministrul de Interne Marcel Vela, impreuna cu secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, au anunțat, luni seara, noi masuri adoptate pentru prevenirea raspandirii COVID-19. Masurile sunt mult mai dure pentru cei care nu respecta carantina și izolarea. De asemenea, s-a prelungit suspendarea…

- Secretarul de stat in MAI, Bogdan Despescu, a anunțat faptul ca Romania va prelungi cu 14 zile interdicția de zbor catre și dinspre Italia și Spania.”Se prelungește masura anularii zborurilor din Spania și catre Spania cu 14 zile. Se prelungește masura anularii zborurilor din Italia și catre…

- Medicul Adrian Marinescu a declarat, marti ca varful epidemiei de COVID-19 va fi atins cel mai probabil dupa sarbatorilor pascale, cand e posibil sa intre mai mulți romani in țara din zone afectate de coronavirus. ”Pana acum am avut in mare parte tineri infectați, era de așteptat sa avem și cazuri mai…

- Fostul vicepremier pentru securitatea naționala și ministru de Interne, Gabriel Oprea, atrage atemția ca Romania are nevoie de un efort național pentru a depași actuala criza."Masurile care au fost anunțate de Comitetul Național pentru Situații speciale de Urgența, de ministrul Marcel Vela,…

- Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Bogdan Despescu, spune ca savarsirea unei infractiuni, in contextul starii de urgenta, reprezinta o circumstanta agravanta si se poate adauga un spor de pana la doi ani de inchisoare. Bogdan Despescu a declarat, marti seara, ca la nivel…

- Rezidenții iși intrerup stagiile de pregatire și vor fi incluși de miercuri in turele și garzile din secțiile a caror specialitate o urmeaza sau vor fi repartizarii la Serviciile Județene de Ambulanța, la unitațile de primiri urgențe, la camerele de garda sau secțiile de spital, in funcție de necesitați,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, face, la aceasta ora, un nou anunț despre masurile de urgența impuse in Romania, in condițiile decretarii starii de urgența. Declarații vor face și șeful DSU, Raed Arafat, și secretarul de stat Bogdan Despescu. Iata principalele declaratii: Marcel Vela Arafat si Despescu…