Aproximativ 30.000 de oameni au manifestat sambata, continuand Mitingul diaspora din urma cu o zi, soldat cu incidente majore. De data aceasta nu au existat scenele de violența. Mai mult, manifestanții le-au daruit jandarmilor trandafiri albi. Vineri seara, Mitingul diasporei s-a soldat cu incidente, mai mulți huligani incitand jandarmii, care au reacționat. Bilanțul: peste 400 […] The post 30.000 de oameni au continuat Mitingul diasporei a doua zi. Jandarmii, intampinați cu trandafiri galbeni FOTO appeared first on Cancan.ro .