3.000 de biserici anunță redeschiderea de Rusalii Pastorii rețelei California Church United, care reprezinta aproape 2.5 milioane de credincioși, au anunțat joi ca intenționeaza sa redeschida bisericile pe 31 mai și sa nu mai aștepte faza a treia prevazuta de guvernator pentru redeschiderea bisericilor alaturi de saloane și salile de sport, scrie Fox News , preluat de tribuna.us.. Liderii religioși au ales data de 31 mai deoarece marcheaza Rusaliile și „nașterea Bisericii creștine” , fiind o zi potrivita pentru „renașterea” serviciilor religioase. „Bisericile noastre sunt parte a soluției, nu a problemei”, a declarat Danny Carroll, pastor senior… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

- Spre exemplu, se propune purtarea de masti pentru toti cei care intra in biserica, atat preotii, cat si enoriasii, iar in ceea ce priveste distantarea sociala se recomanda „respectarea unei suprafete de 8 metri patrati per persoana". Bisericile vor trebui sa puna la dispozitia oamenilor dezinfectant…

- Deși lumea intreaga se izoleaza de teama noului coronavirus, autoritațile de la Sofia nu au avut curajul sa inchida bisericiele. Cu masti si manusi de protectie, cateva zeci de credinciosi bulgari s-au rugat pentru sanatate, duminica, de Florii, la catedrala Sfanta Nedelia din Sofia, intr-una dintre…

- Bisericile vor fi goale in urmatoarele zile, pentru ca slujbele care se vor oficia, inclusiv cele de Florii si de Inviere, vor fi savarsite in lacasele de cult fara credinciosi, a declarat purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR), Vasile Banescu, citat de Agerpres.

- Liderii celor 27 de state ale Uniunii Europene s-au intalnit astazi prin videoconferinta si urmau sa decida inchiderea frontierelor externe ale blocului comunitar, in incercarea de a opri raspandirea...

- Bisericile din Republica Moldova nu-si vor sista activitatea, desi deja exista trei cazuri de coronavirus in tara, iar intrunirile care depasesc numarul de 50 de persoane au fost interzise de autoritati. Mai mult, Mitropolia Moldivei ii anunta pe credinciosi ca au posibilitatea de a se impartasi si…

- Tudor Chirila cere primarului Gabriela Firea inchiderea bisericilor, dupa ce edilul Capitalei a decis luni inchiderea teatrelor și anularea tuturor evenimentelor culturale din București, din cauza amenințarii coronavirusului. In bisericii se aduna multe persoane in varsta care sunt mai predispuse de…

