300 mp de acoperiș devastați într-un incendiu. Care a fost cauza? In intervalul 30.11-04.12.2022, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a 7 incendii. Miercuri, 30.11., militarii din cadrul Secției Vișeu de Sus și Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei cladiri din Moisei. In urma incendiului au ars circa 300 de metri patrați de acoperiș din lemn. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit. Joi, 01.12., pompierii militari baimareni au intervenit, in municipiul Baia Mare, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un panou publicitar. Focul… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

