- Așa cum era de așteptat, noua serie de emisiuni de titluri de stat Fidelis destinata populației va fi un succes. Luni a fost abia prima zi e subscriere, iar suma totala momentan se ridica la peste 36 milioane lei.Cum arata subscrierea dupa prima zi:1 an – 6,7 milioane lei3…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) revine pe piața de capital cu trei noi emisiuni de titluri de stat pentru populație, in urma succesului ofertei publice de vanzare (IPO) derulata in luna august. Noua oferta de vanzare de titluri de stat din programul Fidelis se va derula la Bursa de Valori București…

- Ministerul Finantelor revine la Bursa de Valori Bucuresti cu noi titluri de stat pentru populatie, noua oferta din programul Fidelis avand loc in perioada 9–27 noiembrie 2020, cand vor putea fi subscrise titluri de stat in lei cu scadenta de 1 si 3 ani, si respectiv in euro, cu scadenta de 5 ani. Precedenta…

- A doua emisiune de titluri de stat pentru populatie in lei si euro, vandute prin banci si listate la bursa, in cadrul programului Fidelis, va demara luni, 9 noiembrie, anunta Ministerul Finantelor Publice.

- Finanțele lanseaza a doua serie de titluri de stat pentru populație, in lei și in euro, listate la bursa. In vara, statul a atras o suma record de la cetațeni BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR si BRD vor pune in vanzare, incepand de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de…

- Microsoft anunta ca nu va mai continua sa urmareasca achizitia TikTok, dupa ce proprietarul, ByteDance, i-a respins oferta, iar surse ale WSJ spun ca Oracle va fi cumparatorul. Intelegerea dintre cele doua parti nu va fi anuntata ca o tranzactie obisnuita. In schimb, Oracle va fi declarat “partenerul…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a atras 1,22 miliarde lei și 168,4 milioane euro prin trei emisiuni de titluri de stat pentru populație (FIDELIS) derulate pe piața de capital. O premiera este emisiunea in euro: este prima emisiune de titluri de stat denominata in moneda europeana pe care o lanseaza…

- Titlurile de stat pentru populatie Fidelis intra, joi, la tranzactionare la BVB. Oferta a cuprins, in premiera, si o emisiune in euro, cu scadența la cinci ani Titlurile de stat pentru populatie Fidelis vor intra, joi, la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), iar ministrul Finantelor Publice,…