- Romania inregistreaza 300 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 29 de judete, cu 11 mai putine fata de saptamana precedenta, conform datelor publicate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Din totalul focarelor active, sapte erau in exploatatii…

- 350 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active vineri pe teritoriul Romaniei, fiind afectate 153.397 de animale, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 350 de focare active de PPA, 10 focare erau inregistrate in exploatatii…

- Economie Cinci focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ mai 5, 2021 12:53 Doua focare de pesta porcina africana au fost stinse, la nivelul județului, in intervalul 23 – 28 aprilie, iar numarul de focare active a scazut la cinci, potrivit celei mai recente informari a ANSVSA. In perioada…

- Un numar de 345 de focare de pesta porcina africana (PPA) erau active miercuri, iar 153.309 de porcine au fost afectate in total, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Dintre cele 345 de focare active de PPA, 10…

- Economie Șapte focare de pesta porcina africana mai sunt active in județ; 71 de focare stinse de la inceputul anului aprilie 26, 2021 11:01 71 focare de pesta porcina africana, in care fusesera afectate 593 suine, din care 81 moarte și 512 ucise, in conformitate cu prevederile legale sanitare veterinare,…

- Romania inregistreaza 428 de focare active de pesta porcina africana (PPA) in 36 de judete, din care sase in exploatatii comerciale si sase in exploatatii comerciale de tip A, potrivit datelor anuntate vineri de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Numarul…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a transmis, vineri, ca 443 de focare de pesta porcina sunt active la nivel national. „In data de 25.02.2021 erau active un numar de 443 de focare PPA, din care 7 focare in exploatatii comerciale si 6 focare in…