300 de profesori și studenți de la universități din Europa s-au întrunit la UAIC Peste 300 de studenti si profesori din sapte universitati cunoscut din Europa au participat saptamana trecuta la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, la forumul Aliantei de Universitati EC2U. La manifestare au participat reprezentanti ai aliantei internationale de universitati europene din care face parte UAIC. Conform organizatorilor, scopul evenimentului a fost identificarea de solutii la probleme actuale ce tin de criza climatica, transport si calatorii prietenoase cu mediul, dezvoltare sustenabila, dar si stilul de viata sanatos si starea de bine in comunitati inteligente. „Pe parcursul… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

