Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 octombrie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Cluj, au pus in executare 6 mandate de perchezitie domiciliara. 3 barbati au fost retinuti, iar alte 41 de persoane au fost audiate…

- PERCHEZIȚII la traficanții de DROGURI: Peste 50 de persoane sunt aduse la audieri. Participa polițiștii BCCO din Alba și alte județe, alaturi de DIICOT Arad Zeci de PERCHEZIȚII au loc marți dimineața la traficanții de DROGURI. Peste 50 de persoane sunt aduse la audieri. La acțiune participa polițiștii…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba: 6 persoane REȚINUTE, fiind suspectate de trafic de droguri. Ce au gasit polițiștii VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba: 6 persoane REȚINUTE, fiind suspectate de trafic de droguri. Ce au gasit polițiștii In urma a 35 de percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate 350 de…

- O ampla actiune de combatere a traficului de droguri are loc in tara RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI – O ampla actiune de combatere a traficului de droguri are loc, astazi, în tara. Politistii au anuntat 82 de perchezitii în 13 judete. Peste…

- Zeci de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri Zecii de PERCHEZIȚII in Alba și mai multe judete, la persoane banuite de trafic de droguri. 150 de persoane, duse la audieri In cursul dimineții de miercuri, 5 octombrie, au loc…

- O ampla operațiune contra traficanților de droguri se desfașoara miercuri in Romania. In 12 județe au loc peste 80 de percheziții domiciliare, iar la final cel puțin 150 de oameni vor fi duși la audieri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Bistrița-Nasaud, au efectuat 12 percheziții la locuințele unor persoane, din Bistrița-Nasaud și Cluj, banuite de comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infractional…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Sebeș la persoane banuite de furt de catalizatoare: Șapte persoane duse la sediul poliției pentru audieri VIDEO| PERCHEZIȚII in Sebeș la persoane banuite de furt de catalizatoare: Șapte persoane duse la sediul poliției pentru audieri In aceasta dimineața, polițiștii din Sebeș,…