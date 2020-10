GCS: 2.880 de cazuri noi si 53 de decese

Autoritatile sanitare au raportat duminica, 11 octombrie 2020, un numar de 2.880 de cazuri noi si 53 de decese, inregistrate in 24 de ore. La ATI sunt internati 628 de pacienti. In Bucuresti sunt 539 de cazuri noi. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 15.709 teste. Sambata, 10 octombrie 2020, au fost efectuate 29.284… [citeste mai departe]