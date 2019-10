Pana in 2050, zonele de coasta in care traiesc 300 de milioane de oameni ar putea fi amenintate de o crestere a nivelului oceanelor cauzata de modificarile climatice, potrivit autorilor unui studiu publicat marti, informeaza AFP. Cea mai expusa regiune este Asia, se afirma in acest studiu publicat in Nature Communicatiuons. Peste doua treimi din populatiile vizate se afla in China, Bangladesh, India, Vietnam, Indonezia si Thailanda. Utilizand un program de inteligenta artificiala, cercetatorii au corectat datele existente despre altitudinea uscatului in zonele costiere, care ar fi putut fi eronate…