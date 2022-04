Stiri pe aceeasi tema

- Exista lucruri care se tin sub tacere de frica, de rusine sau pentru a evita oprobiul societatii. Presa occidentala din utima perioada a reusit sa patrunda intr-una din tainele suferintelor populatiei civile din Germania in vara anului 1945: trupele sovietice care ocupasera tara au primit "liber" de…

- Reprezentanții Primariei Ramnicu Sarat anunța inceperea lucrarilor la cel de-al doilea bloc de locuințe destinate tinerilor cu varste pana in 35 de ani, la primul imobil construcția fiind intr-un stadiu avansat. „Speram ca vremea buna sa ne ajute, iar planificarea sa fie cu succes urmata!Execuția lucrarilor…

- „A fost semnat astazi Contractul pentru modernizarea unui sector al DN7 cuprins intre Baldana si Titu ! Acest sector de drum national va fi largit la 4 benzi pe o lungime de 21,4 km, pana in anul 2024. Asocierea de constructori romani si italieni are la dispozitie 6 luni pentru proiectare si 20 de luni…

- La inceputul razboiului Rusia-Ucraina ne-au marcat pe toți imaginile cu oamenii care se ascundeau in metroul din Kiev. Nu avem cum sa nu ne intrebam daca, in eventualitatea unor atacuri militare la noi, sau chiar in cazul unei bombe nucleare, metroul din Romania este sigur. Intrebarea este urmatoarea:…

- ”Prima Development Group anunta vanzari record pentru companie in 2021, de peste 250 de milioane de lei. Vanzarile la nivelul anului trecut se inregistreaza in contextul extinderii proiectelor imobiliare ale dezvoltatorului in Bucuresti. Numai in Capitala, Prima Development Group a vandut in 2021 200…

- CARAȘ-SEVERIN – A concluzionat consilierul județean Ioan Crina, dupa ce a vazut ca sumele aferente refacerilor sunt tarate in buget, de la un an la altul, pentru ca sunt insuficiente! Județul a ramas, la finele anului trecut, cu un excedent bugetar de 45,61 de milioane de lei. Iar in ședința din 31…

- Bugetul de dezvoltare e 135 de milioane de euro, mare parte fiind proiectele cu finantare europeana deja incepute: cai de rulare, linii de tramvai, termoficare. Lucrarile la Sala Polivalenta vor demara in forta: 140.000 de euro pentru avize si verificari. In schimb, numai subventia la CTP e in jur de…

- ”Iulius Mall Suceava investeste 40 milioane eurro in extindere. Investitia Iulius in Suceava va ajunge, astfel, la 110 milioane de euro. Iulius Mall va avea cea mai mare suprafata de retail din nordul tarii, de peste 65.000 mp, dupa extinderea cu inca 14.000 mp. Noi branduri fashion in premiera regionala,…