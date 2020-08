300 de copii au primit în dar o BIBLIOTECĂ! “Am așteptat cu nerabdare sa putem face și anul acesta biblioteci sociale pentru copiii care au nevoie de carte, de o lume de basm, mai mult ca niciodata. Chiar daca este mai greu sa adunam donații de carte in aceasta perioada, vom incuraja in continuare generozitatea oamenilor și vom merge in acele locuri unde copiii se bucura inca de carte, ca alternativa de relaxare la internetul și televizorul la care nu au acces atat de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In vremuri ciudate, cand ne putem intalni, noi, oamenii, dupa reguli pandemice, adica cu cat mai puțini, cu atat mai bine, Biblioteca județeana „Petre Dulfu” din Baia Mare, prin neobositul ei director, dr. Teodor Ardelean, a organizat o lansare de carte de ținut minte. Este vorba despre…

- Sase barbati au fost condamnati la diverse pedepse cu inchisoarea pentru tentativa la omor, lovire si alte violente si violare de domiciliu dupa ce au dat buzna in curtea unui barbat si au inceput sa il loveasca. Doar unul dintre ei ar urma sa mearga la inchisoare dupa ce a lovit victima cu o sabie.

- Presedinte Uniunii Militarilor și Polițiștilor ”Mihai Viteazul”, generalul Gabriel Oprea, a facut astazi noi donatii pentru copiii cu dizabilitați. De aceasta data, copiii au primit jocuri de masa, interactive, dar și jocuri video, care sa le puna imaginația la incercare. Nu de puține ori, Gabriel…

- Proiectul “Invațam și ne distram” a luat naștere acum doi ani la inițiativa Ioanei Maria Ciortea, cea care s-a alaturat, in ultima perioada, mai multor evenimente, inclusiv on-line, care au fost bine primite de catre albaiulieni și nu numai. Este vorba despre un concept creat cu pasiune, care s-a materializat…

- Ziua Internaționala a Copilului este, in fiecare an, de 1 Iunie, prilej de sarbatoare pentru cei mici dar și pentru cei care ii iubesc, ocrotesc și le educa mintea și sufletul. In 2020 se implinesc 70 de ani de cand aceasta zi se sarbatorește și in Romania și este cel mai frumos timp daruit copiilor…

- Potrivit acestuia, vaccinarea copiilor trebuie sa fie o prioritate in aceasta perioada, iar medicii de familie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile, a "Haideti sa nu discutam numai de vacante si terase, ci despre accesul la servicii medicale", a spus el. Rafila…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, declara ca vaccinarea copiilor trebuie sa fie o prioritate in aceasta perioada, iar medicii de familie trebuie sa faca un efort sa recupereze copiii care nu au primit la timp vaccinurile, scrie Agerpres. "Bineinteles ceva ce ne ingrijoreaza…

- Totul a fost posibil cu sprijinul preotilor din satele comunei. In aceeasi zi, o familie din sat a fost ajutata sa-si plateasca factura la electricitate, iar alte cinci familii au primit sprijin constand in alimente, haine si produse de igiena.