- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci cand urmeaza sa se efectueze plati din fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III, precum si segmentul pensiilor ocupationale din Romania.…

- Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat cu 250 de voturi pentru și doar o singura abținere Proiectul de lege pentru modificarea art.52 alin. (14) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii…

- Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 75 din Legea nr. 95/2006. Interventiile legislative vizeaza, potrivit expunerii de motive, adaptarea legislatiei la nevoile curente ale comunitatilor locale, prin crearea unei solutii legislative care sa incurajeze cabinetele…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, ca prim for sesizat, proiectul de lege privind statutul judecatorilor si procurorilor. Initiativa legislativa a fost adoptata cu 198 de voturi „pentru”, 80 „impotriva” si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect reglementarea statutului judecatorilor si procurorilor,…

- Ca for decizional, Camera Deputatilor a adoptat astazi proiectul de lege privind aprobarea OUG 83 care stabileste unele masuri financiare pentru sustinerea desfasurarii Programului „Timisoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2023″. Singura modificare fata de forma votata in Senat priveste banii…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia medicamentele expirate si cele neutilizate sunt incadrate ca deseuri periculoase. Proiectul de lege modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, astfel incat utilizatorii de produse farmaceutice…

