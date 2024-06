Stiri pe aceeasi tema

- In urma probatoriului administrat, la data de 27 mai, procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu au dispus reținerea a trei persoane in dosarul imprumuturilor cu acte false de la un CAR din Targu Jiu. Suspecții vor ramane 24 de ore in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- In cursul zilei de sambata, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – IPJ Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au desfasurat o actiune pentru documentarea și probarea activitații infracționale intr-un dosar penal…

- Doi barbați din Costești au incercat sa primeasca despaguburi pentru un accident rutier inscenat in mai anul trecut, cu mașini scumpe. Numai ca asiguratorul le-a respins dosarul, iar acum polițiștii au facut percheziții la casele barbaților. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigare…

- La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au indisponibilizat, in vederea confiscarii, 52 de articole vestimentare, in valoare de 9.610 lei, in urma unui control efectuat la un magazin din Alba Iulia.…

- La data de 17 aprilie 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sebeș au efectuat doua percheziții, ambele in comuna Gura Raului, județul Sibiu, in vederea documentarii…

- La data de 11 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul orașului Seini, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare, au pus in executare 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-un…

- Opt oradeni, cu varste cuprinse intre 36 și 57 de ani, sunt vizați de cercetarile pe care polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Bihor le fac intr-un dosar de contrabanda cu țigari, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Oradea.