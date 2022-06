30 iunie – Se anunță proteste de amploare la benzinării, în toată țara De cateva zile in mai multe zone din țara șoferii protesteaza din cauza carburantilor scumpi. Benzinarii din mai multe orase au fost complet blocate de zeci de soferi revoltati de cresterea preturilor. Un litru de benzina se vinde cu 8,6 lei, iar unul de motorina cu 9,2 lei. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 7.1%. Adica, un plin de 50 de litri costa acum cu 28 de lei mai mult decat in urma cu 30 de zile. Iar unul de motorina cu 16 lei mai mult. Pe 30 iunie este anuntat un protest al soferilor din toata tara. La evenimentul creat pe Facebook si-au… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

