30 ianuarie 2022, COVID-19 în Alba. 571 de noi infectări și un deces, în ultimele 24 de ore, în județ 30 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba. 571 de noi infectari și un deces, in ultimele 24 de ore, in județ 30 ianuarie 2022, COVID-19 in Alba. 571 de noi infectari și un deces, in ultimele 24 de ore, in județ La nivelul județului Alba, duminica, 30 ianuarie 2022, s-au inregistrat 571 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 potrivit datelor transmise de DSP Alba. Raportul prezinta și incidența actualizata și cazurile active de coronavirus pe localitați. Citește și: 30 ianuarie 2022: Peste 19.000 cazuri de COVID, raportate in Romania – bilanț parțial Citește și situația cazurilor din Alba, de ieri, 29… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

