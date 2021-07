Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o treime din cele 15.000 de comenzi ferme, cu avans platit, pentru mașina electrica Dacia Spring au fost inregistrate din Romania, potrivit calculelor facute de ZF, arata Mediafax. La nivel european, la finalul lunii iunie, s-au inregistrat un total de 15.000 de comenzi, potrivit…

- Raport european GLAMI Romanii sunt pasionați de telefoanele mobile, dar și de moda. Mai mult de jumatate dintre comenzile plasate online pe www.glami.ro in 2021 s-au realizat de pe un dispozitiv mobil, conform datelor interne GLAMI. Mai exact, 55% din comenzile din Romania au fost plasate online prin…

- Mașinile Dacia vor avea un nou logo și o noua emblema din a doua jumatate a anului 2022, in vreme ce dealerii vor trece la noua identitate vizuala de marca din prima parte a anului viitor, anunța publicația britanica cu știri de pe piața auto Autocar.co.uk.Noul logo combina in oglinda literele „D” și…

- Social-democrații au comandat prima mașina electrica, un autoturism electric produs in Romania, Dacia Spring, anunța Marcel Ciolacu: „O sa incercam sa luam in fiecare județ cate o Dacie electrica. Cel mai important e ca e facuta la noi, la Mioveni”. „Azi am venit cu Zoe. De data viitoare o sa venim…

- Obor21.ro, prima cooperativa țaraneasca digitala din Romania, extinde livrarea de carne proaspata provenita din gospodariile din nordul Moldovei catre șase noi orașe. In plus, in perioada urmatoare, livrarile vor acoperi și stațiunile și orașele de pe litoralul romanesc. Comenzile se fac dupa același…

- In anii "70, Nicolae Ceaușescu visa ca la Calarași sa se ridice cel mai mare combinat de producere a oțelului. In 1976 deja se facuse proiectul. Se intindea pe 700 de hectare și urma sa fie amplasat la intrarea in oraș. Planul lui Ceaușescu era ca acest combinat sa produca milioane de tone de oțel anual.…