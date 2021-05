30% din veniturile pe biletele CFR se „topesc” în buzunarele naşilor. Proces incredibil la Iaşi De 10 ani, CFR Calatori se chinuie sa gaseasca ac de cojocul unui „nas". Acesta este acuzat ca isi facuse un obicei din a inchide ochii, contra cost, in cazul depistarii unor calatori fara bilet. Desi sumele percepute de acesta ca plata informala erau reduse, reprezentantii societatii sustin ca pe total pierderile provocate de „nasi" sunt inspaimantatoare. Dosarul a avut nevoie de aproape 8 ani pentru a ajunge de la anchetatori in fata (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

