Anunt RADET Constanta. S-a reluat furnizarea agentului termic

Comunicat de presa:R.A.D.E.T. a finalizat lucrarile de eliminare a avariei si incepand cu ora 6:00 s a reluat furnizarea energiei termice in zonele Eden, Inel I, Inel II, Marvimex, Academia Navala. In cazul in care va confruntati cu probleme, va rugam sa va adresati Dispeceratului… [citeste mai departe]