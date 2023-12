30 decembrie, ziua când România și-a pierdut identitatea S-a intamplat pe 30 decembrie 1947. Comuniștii l-au alungat pe Mihai I și au proclamat republica populara. La școala obligatorie pe care am facut-o mi s-a spus ca actul de la 30 decembrie 1947 a reprezentat ultima ramașița a regimului burghez care a fost era indepartata de popor in cadrul revoluței comuniste. Tot la școala aceea s-a omis complet rolul monarhiei in ceea ce privește modernizarea statului roman, rolul ei la 1877, la 1916, la 1918, la 1922 etc. Nu ne-a spus nimeni despre regina Maria, despre regele Carol I, despre Ferdinand, despre Carol II. Comuniștii ne-au bagat in cap ca Mihai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

