30 de români din Ucraina au cerut ajutor MAE până joi la prânz Treizeci de romani din Ucraina au cerut ajutor și sprijin MAE, pana joi la pranz. Conform unui comunicat al Ministerului de Externe, a fost convocata Celula de criza interinstitutionala pentru sprijinirea și acordarea de asistența consulara cetațenilor romani aflați pe teritoriul ucrainean. MAE avertizeaza ca actualele evoluții de securitate se asociaza cu un risc major […] The post 30 de romani din Ucraina au cerut ajutor MAE pana joi la pranz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

