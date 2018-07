Insarcinata in șase luni, prezentatoarea emisiunii „Numai de bine” iti spune cum sa iți pregatești corpul pentru sarcina. Ea insasi insarcinata a treia oara, Ela Craciun vorbeste despre cei 30 de pași pe care este bine sa ii urmeze o femeie inainte de a ramane insarcinata, avand la baza informațiile primite de la specialiști, dar și propria experiența, fiind deja la a treia experiența de acest tip. Nu te mai proteja. Fara anticoncepționale și, evident, fara prezervativ (in caz ca are cineva vreun dubiu). Incepe o dieta cu multivitamine. Sarcina iși va pune amprenta pe energia ta, așa ca te poți…