Stiri pe aceeasi tema

- Politia britanica a anuntat joi ca a finalizat ancheta in ce priveste petrecerile desfasurate la resedinta oficiala din Downing Street a prim-ministrului Boris Johnson in perioada lockdown-urilor din timpul pandemiei, fiind emise in total 126 de amenzi, transmite Reuters. Fii la curent cu…

- Anchetatorii ucraineni au examinat 269 de cadavre in Irpin, langa Kiev, de cand orasul a fost recuperat de fortele ucrainene la sfarsitul lunii martie, a declarat, luni, un oficial din cadrul Politiei, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ciocniri au avut loc intre demonstrantii palestinieni si politia israeliana pe Esplanada Moscheilor din Ierusalim, vineri dimineata, au declarat martorii si salvatorii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Mai multe persoane au fost impuscate marti intr-o statie a metroului din New York, unde au fost gasite dispozitive explozive, relateaza media locale, citand surse din departamentul de pompieri, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel puțin doua persoane au murit și patru au fost grav ranite intr-un atac armat produs joi in centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri in care au fost ucise 13 persoane in ultima luna, relateaza Reuters, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Cel putin 10 persoane au murit si sapte sunt date disparute dupa inundatiile produse in urma ploilor torentiale din nord-vestul Columbiei, au anuntat joi autoritatile, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zeci de mii de persoane au participat la un miting in sprijinul prim-ministrului ungar Viktor Orban marti la Budapesta, in contextul apropierii alegerilor cand liderul nationalist conservator se va confrunta intr-o cursa stransa pentru un al patrulea mandat consecutiv la 3 aprilie, relateaza Reuters.…

- Politia canadiana isi continua sambata eforturile de restabilire a normalitatii in capitala Ottwawa, unde centrul a fost ocupat de cateva saptamani de camionagii si alti demonstranti impotriva restrictiilor impuse pentru limitarea epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Fii la curent…