30 de parlamentari din India s-au infectat cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 30 de milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 si 940.000 de decese asociate acestuia au fost inregistrate in intreaga lume de la finalul anului trecut, cand noul coronavirus a fost depistat in Wuhan (China). Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- Record in India: aproape 100.000 de persoane s-au infectat și peste 1.000 au murit intr-o singura zi din cauza pandemiei de Covid 19. In total, in țara asiatica numarul de infectari a trecut de 4,4 milioane, potrivit Mediafax.India a raportat joi cresteri record de cazuri de infectii cu noul…

- Peste 18 milioane de cazuri de coronavirus au fost inregistrate oficial la nivel mondial, dintre care mai mult de jumatate in Statele Unite si America Latina, precum si in Caraibe, potrivit unui bilant realizat de France Presse din surse oficiale duminica la ora 22.40 GMT. Cel putin 18.011.763 de cazuri,…

- Proprietarul unui spital privat din Bangladesh a fost arestat, miercuri, fiind acuzat de frauda. Acesta ar fi pacalit mii de pacienți cu teste false pentru noul coronavirus. Escrocheria i-ar fi adus barbatului aproxiamtiv 350.000 de dolari, informeaza CNN.Autoritațile din Bangladesh dezvaluie ca Mohammad…

- OMS a raportat duminica o noua crestere record a numarului de cazuri de coronavirus la nivel global. S-au inregistrat peste 230.000 de infecții in 24 de ore. Cele mai mari cifre au fost notate in Statele Unite, Brazilia, India si Africa de Sud.

- Zeci de cadre medicale de la Spitalul Judetean din Galati s-au infectat cu noul coronavirus. Au fost depistați pozitiv pentru COVID-19 și mai mulți pacienți ai spitalului, iar o secție medicala a fost inchisa, relateaza Mediafax.Citește și: COVID-19 face ravagii: India a depașit Rusia la numarul…

- Autoritatile locale au emis duminica seara un ordin de extindere a masurilor de inchidere monumentelor din zona Agra. Ordinul guvernului nu specifica durata masurilor restrictive, care au fost introduse in luna martie. ”In interesul publicului, s-a decis ca deschiderea monumentelor din Agra nu este…

- bull; Potrivit autoritatilor, angajatul este asimptomaticUn angajat al Penitenciarului Spital Bucuresti Rahova a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS CoV 2. Informatia a fost facuta publica de Administratia Nationala a Penitenciarelor, care a precizat ca politistul este asimptomatic.Iata…