- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 998 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 4.778 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 912 vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 3.780 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ: 0; …

- Pana astazi, 30 decembrie, in județul Mureș au fost confirmate 14.948 cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-COV-2. Fața de ziua precedenta, au fost inregistrate 112 cazuri noi de persoane infectate, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate,…

- Etapa a doua din procesul de vaccinare a cadrelor medicale a pornit astazi timid, in doar cateva județe din țara. In restul unitaților sanitare, procesul de imunizare va incepe din 4 ianuarie.

- Doua persoane au decedat dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren. Conductorul trenului era baut.Doua persoane si au pierdut viata in urma impactului produs intre un autoturism si un tren care circula pe ruta Alexandria Rosiori de Vede. Este vorba despre un barbat si o femeie din comuna…

- Amenzi de peste 10.000 de lei pentru mai multe persoane care au incalcat restricțiile de deplasare pe timp de noapte. Polițiștii și jandarmii au amendat peste 50 de persoane care nu au putut prezenta la control adeverințe de la angajator sau declarații pe proprie raspundere. Oamenii legii au amendat…

- 18 persoane sunt audiate la Parchet intr-un dosar privind traficul de droguri de mare risc. Astazi, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad, impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul S.C.C.O. ARAD au efectuat 23 de percheziții domiciliare, dintre care 13 in judetul Arad si 10 in judetul…

