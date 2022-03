30 de miliarde de euro sunt în joc până la 31 martie. Ce este de făcut Florin Citu a postat, duminica, pe pagina sa de Facebook, ca din cele 24 de borne din PNRR, trei au fost deja indeplinite de guvernarea anterioara. “Inca 12 borne din PNRR care trebuie depasite pana la 31 martie. Din cele 24 de borne, trei au fost indeplinite deja de guvernarea anteriora. Doua la Ministerul Finantelor si una la ANAP. Mai sunt cateva saptamani si toata lumea trebuie sa se mobilizeze pentru a atinge aceste obiective. In joc sunt 30 de miliarde de euro. Banii romanilor”, a transmis Florin Citu. El a prezentat lista celor 12 borne din PNRR. 1. Toate zonele optime de destinatie pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

