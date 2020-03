Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de marinari de pe portavionul american USS Theodore Roosevelt a fost pus in carantina pe insula Guam, in urma depistarii coronavirusului, a confirmat vineri guvernatorul teritoriului respectiv din Micronezia al Statelor Unite, Lou Leon Guerrero, citat de Xinhua. Pana vineri, fusesera confirmati…

- Pana marți dupa-amiaza in Romania au fost confirmate 25 cazuri de pacienți infectați cu coronavirus (COVID 19), din care trei cazuri in Capitala, iar restul in țara. Nu mai puțin de 11.000 de persoane sunt monitorizate și in izolare, iar aproape 100 de persoane sunt in carantina. Un tablou informativ…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, Nelu Tataru a declarat ca toate cele 13 persoane de la Gorj nu au coronavirus și mai sunt in lucru 19 teste. De asemenea, astazi s-a emis ordinul de carantina care specifica faptul ca toate persoanele care vin din China și Italia vor fi puse 14 zile in carantina…

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat ca 15 romani, turiști și angajați pe vasul de croaziera Diamond Princess, vor fi aduși in Romania unde vor fi ținuți in carantina, in spații special amenajate, relateaza HotNews. Nu este insa vorba despre cei doi romani infectați deja cu virusul, care sunt…

- Autoritațile americane au gasit cel mai lung tunel de contrabanda de-a lungul graniței de sud-vest, transmite Fox News. Tunelul are originea in Tijuana, Mexic și se intinde pe o lungime totala de 4.309 de metri. Urmatorul cel mai lung tunel din SUA, descoperit in San Diego in 2014, avea o lungime de…