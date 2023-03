Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul dupa-amiezilor francofone la Suceava, Alianța Franceza organizeaza miercuri, 8 martie 2023, la ora 18.00, in colaborare cu Colegiul Tehnic „Latcu Voda" Siret, activitatea „Le francais c"est utile. Le francais c"est l"avenir" ...

- Noi oferte propuse de angajatori in Dambovița! Nu mai puțin de 427 de locuri vacante oferite de agenții economici din mediul privat, la inceputul acestei saptamani, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița. Cele mai multe joburi sunt pentru persoanele calificate in…

- ”Ne concentram si mai mult portofoliul in zonele in care suntem cei mai puternici pentru a continua cresterea noastra accelerata. Acest lucru ne-a determinat sa anuntam astazi ca intentionam sa realizam o restructurare foarte tintita in anumite zone ale companiei, care va afecta pana la 3.000 de pozitii…

- In data de 17 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.656 persoane, cu 268 autoturisme. Din cele 1.656 persoane, 1.171 sunt cetațeni ucraineni. In data de 17 ianuarie 2023, in același interval orar, in Punctul de…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera 111 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Danemarca – 30 locuri de munca pentru: ingrijitor persoane; -Lituania – un loc de munca pentru: instalator, montator țevi; -Finlanda –53 locuri de munca pentru: muncitor necalificat – culegator de capșuni…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat astazi ca a acordat un imprumut de 18 milioane de euro Companiei de Apa Targoviste-Dambovita, pentru a sprijini Proiectul din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare in valoare de 325 de milioane de euro destinat extinderii,…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 416 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș LOCURI de MUNCA in județul Alba: 416 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș și Teiuș Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele…

- Agentii economici din Romania au la dispozitie 43.684 de locuri de munca, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera pentru lucratorii romani 121 de posturi, arata datele centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Fii…