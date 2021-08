30 de locuințe ANL au fost construite în județul Timiș Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL) anunța ca a recepționat in orașul Recaș din județul Timiș, 30 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii. Locuințele cu o camera și cu doua camere au fost construite pe strada Pieței nr. 26. Cladirea are parter, doua etaje și mansarda, iar valoarea investiției este de 4.394.127 de lei. ANL anunța […] Articolul 30 de locuințe ANL au fost construite in județul Timiș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

