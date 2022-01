30 de hectare de vegetaţie uscată, distruse în urma unor incendii la Vaslui In județul Vaslui, au fost distruse circa 30 de hectare de vegetatie uscata, in noaptea de sambata spre duminica, in urma a doua incendii produse in zona de competenta a Sectiei de Pompieri Husi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Incendiile s-a produs in comunele Stanilesti și Dranceni, ambele interventii fiind ingreunate de vantul foarte puternic.“Sectia de pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si un echipaj specializat pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la vegetatia uscata din localitatea Chersacosu, comuna Stanilesti.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 30 de hectare de vegetatie uscata au fost distruse in urma a doua incendii produse, in noaptea de sambata spre duminica, in zona de competenta a Sectiei de Pompieri Husi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Unul dintre incendii s-a produs in comuna Stanilesti,…

- La fata locului au intervenit pompieri din cadrul Sectiei Husi cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, echipata cu modul pentru descarcerare si un echipaj specializat pentru asigurare masuri PSI si au fost deplasate doua ambulante apartinand Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui.„La sosirea…

- Directorul uzinei de la Babeni a declarat ca exclude posibilitatea ca uzina sa fi explodat pur și simplu și banuiește ca de vina ar fi un muncitor care ar fi facut o manevra greșita. ”In acea incapere, tehnologia de lucru spune ca o singura persoana și maxim 10% din timp. Imi pare rau sa o spun, dar…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit, marti, in zona cimitirului din municipiul Husi, existand riscul propagarii focului la morminte, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘Sectia de Pompieri Husi a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doi pacienti au murit, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. O infiemiera a suferit arsuri grave și a fost transportata la Spitalul Floreasca din Capitala. Un…

- O tanara voluntar din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a parodiat un apel la numarul unic de urgenta 112, iar inregistrarea presupusului apel a fost postata pe o retea de socializare, conducerea institutiei luand decizia de a rezilia contractul de voluntariat al acesteia.…

- O femeie in varsta de 74 de ani din comuna Lipovat a fost salvata, marti, de pompieri, dupa ce a cazut intr-un put adanc de aproximativ noua metri, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Marius Stanciu, la…

- Trei tineri, cu varste de 21, 22 si 24 de ani, si-au pierdut viata, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier produs pe raza comunei Ripiceni, județul Botoșani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate,…