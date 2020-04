30 de cazuri confirmate Covid-19 în județul Teleorman. Potrivit ultimei informari, in județul Teleorman au fost confirmate 30 de persoane infectate cu noul coronavirus! Avem totuși și o veste buna. Primul aparat pentru efectuarea testelor COVID-19 din județul Teleorman a ajuns la Alexandria. In cateva zile acesta urmeaza sa fie pus in funcțiune. Recepția aparatului s-a facut in prezența secretarului adjunct al Guvernului, Citeste articolul mai departe pe ziarulmara.ro…

Sursa articol: ziarulmara.ro

