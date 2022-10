Stiri pe aceeasi tema

- Zece profesori și antrenori vor primi și in acest an Premiul Mentor pentru excelența in educație. Premiul consta dintr-un trofeu realizat de artistul sticlar Ioan Nemțoi și o suma in valoare de 8.000 de lei. Nominalizarile se depun online pana in 31 decembrie 2022 pe https://pentrucomunitate.ro/ro/mentor…

- S-au disputat primele meciuri din ediția 2022-2023 a Cupei Romaniei. Partida pe care trebuia sa o dispute echipa Stiinta Explorari Baia Mare a fost amanata pentru 27 noiembrie. Rezultate inregistrate in primul tur al fazei I a competiției: – CSM Suceava – Universitatea Cluj 0-3 (12-25, 20-25, 18-25);…

- Ministerul Dezvoltarii a aprobat finanțarea a inca 33 de creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul național de construire de creșe, derulat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, a anunțat ministrul Cseke Attila. Intre localitațile care…

- Pentru acest an școlar, in județul Mures au fost prevazute 38 de clase pentru invațamant profesional de stat și doua clase de invațamant dual pentru profilul mecanic, electric, agricultura, comerț, alimentație și turism sau prelucrarea lemnului. Pana la urma au fost infiintate in sistem dual doar trei…

- In 3 septembrie, la Biblioteca Victor Anagnoste din incinta Palatului de Justiție din București, a avut loc lansarea celei de-a doua ediții a proiectului FAST – Fii Avocat in Școala Ta!, pentru anul școlar...

- Aceștia au facut și un apel la Ministerul Educației pentru ca proiectele Legii Educației sa aiba in vedere și acest lucru. Intre semnatari este și decanul Facultații de Litere Brașov, conf. univ. dr. Adrian Lacatuș: Universitatea Transilvania are, de doi ani, un centru de scriere academica, gestionat…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, atribuirea pe o perioada determinata, pana la data finalizarii procedurilor pentru incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului, prin procedura competitiva, a licențelor de traseu aferente unui numar…

- De pe 28 august incepe programul Litoralul pentru toti. Hotelierii ii asteapta pe turisti cu reduceri de pana la 75%, iar preturile pentru o noapte de cazare incep chiar de la 35 de lei. Programul social ”Litoralul pentru toți” incepe pe 28 august și dureaza pana la finalul sezonului. Nu mai puțin de…