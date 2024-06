Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 iunie, autoturismele pot traversa gratuit Dunarea pe Podul „Prieteniei” Giurgiu – Ruse in direcția spre Bulgaria, marcand 70 de ani de la deschiderea primului pod intre Romania și Bulgaria. In aceasta zi, CNAIR nu va colecta taxa de 3 euro pentru autoturisme, in conformitate cu un ordin emis de…

- Guvernul Serbiei a declarat construcția hidrocentralei Porțile de Fier 3 (Derdap 3) un proiect de importanța deosebita, a anunțat Ministerul Minelor și Energiei din țara vecina (MRE). O colaborare romano-sarba Conform presei din Serbia, acesta facilitate strategica de pe fluviul Dunarea se lucreaza…

- Doi producatori chinezi de panouri solare s-au retras dintr-o importanta licitație de achiziții publice din Romania, dupa ce UE a lansat o ancheta antisubvenție, a anunțat Comisia Europeana. Comisia Europeana a demarat, in aprilie, o investigație asupra a doua consorții suspectate ca ar primi subvenții…

- Comisia Europeana (CE) a aprobat tranzactia prin care Agrofert din Cehia, detinut de fostul premier ceh Andrej Babis, preia pachetul majoritar de la traderul de cereale East Grain din judetul Cluj, potrivit unui comunicat al CE. „CE a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind fuziunile economice,…

- Romania se confrunta cu multiple amenințari in ceea ce privește convergența sociala și situația forței de munca. Conform unui raport recent publicat de Comisia Europeana, Romania se confrunta cu amenințari potențiale privind convergența sociala, iar riscurile asociate cu penuria de forța de munca sunt…

- Romania se confrunta cu potențiale riscuri privind convergența sociala, iar penuria de forța de munca risca sa se amplifice prin scaderea populației active, participaarea scazuta pe piața muncii, a emigrației, a declinului demografic și a ineficiențelor in sistemul de educație și formare, arata Comisia…

- Incepand din data de 9 aprilie, Romania instituie masuri severe de prohibiție pentru pescuitul in scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricaror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii in habitatele piscicole naturale. Prohibiția va fi in vigoare timp de 60 de…

- Romanii vor putea merge in destinațiile lor preferate cu trenul. Astfel, in perioada 14 iunie – 14 octombrie 2024, trenul internațional ”Romania” va asigura legatura directa intre Bucuresti si Istanbul/Halkali, Varna, Sofia si retur. Ce preț vor avea biletele de tren Biletele de tren au fost deja puse…