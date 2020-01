Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca țara sa va trimite trupe in Libia in cel mult o luna, in condițiile in care Guvernul recunoscut internațional de la Tripoli a facut o solicitare in acest sens, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Guvernul recunoscut internațional…

- Ambasadorul Marii Britanii la București, Andrew Noble, a afirmat duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Nationale, ca tara noastra nu mai este la fel "in nicio masura" comparativ cu Romania socialista si a exprimat speranta ca avantajele si progresul obtinut sa fie continue si in...

- Guvernul a anuntat ca, duminica, vor fi trimise in Albania doua aeronave pline cu corturi, saci de dormit, paturi, paturi, saltele si cearsafuri. De asemenea, aeronavele vor aduce in Romania, cele 52 de persoane care au participat in ultimele zile la operatiunile de cautare a supravietuitorilor cutremurului,…

- Președintele Republicii Moldova a participat, vineri, la recepția oferita de Ambasada Romaniei de la Chișinau cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie.Dupa ce s-a intalnit cu oficialii romani, Igor Dodon a transmis un mesaj pe Facebook.”Am adresat intregului popor roman felicitari si urari de bine,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul sau albanez Gent Cakaj, pe care l-a asigurat de disponibilitatea tarii noastre de a continua sa acorde sprijin Albaniei, dupa cutremurul devastator, si i-a transmis ca in Guvernul de la Bucuresti "sunt…

- Un seism cu magnitudinea 3.2 a avut loc, in judetul Vrancea, la ora 00.45, la 137 kilometri adancime.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.6439deg;N Longitudine 26.6026deg;E la 77 km E de Brasov, 89 km NE de Ploiesti,…

- Conferinta europeana de tech si inovatie How to Web, care a avut loc in perioada 30 - 31 octombrie la Bucuresti, a lansat raportul „Eastern Disruptors Report” in care surprinde transformarea scenei tehnologice din Romania si Europa de Est.

- Sectorul energetic a fost grav perturbat, în ultimul an, de "masuri hazardate, precum cele ale vestitei deja, vestite în sensul cel mai negativ, Ordonanțe 114", a declarat președintele Klaus Iohannis, joi, la inaugurarea Stației de Comprimare gaze naturale Podișor, o investiție…