Stiri pe aceeasi tema

- Pe 12 ianuarie 1990, jurnalistul scoțian Rupert Wolfe Murray a ajuns pentru prima data in Romania. A gasit atunci o țara care iși pornea drumul spre democrație, cu o populație dornica de schimbare. A...

- In decembrie 1989, relatiile dintre Gorbaciov si Ceausescu erau reci: liderul roman refuzase reformele venite de la Moscova, iar liderul sovietic visa sa schimbe garda veche in tarile-satelit ale Uniunii Sovietice. Revolutia romana a venit ca o rezolvare a tuturor problemelor.

- In decembrie 1989, relatiile dintre Gorbaciov si Ceausescu erau reci: liderul roman refuzase reformele venite de la Moscova, iar liderul sovietic visa sa schimbe garda veche in tarile-satelit ale Uniunii Sovietice. Revolutia romana a venit ca o rezolvare a tuturor problemelor.

- Moldova imprumuta suplimentar 10 milioane de euro pentru construcția noului penitenciar din Chișinau. Imprumutul luat de la Banca Europeana de Dezvoltare a Consiliului Europei se ridica la 49 de milioane de euro.

- Eva, Elena și Eliza au fost la Inchisoarea din Pitești pentru a afla adevarul despre parinții lor! Acestea au aflat detalii crunte despre cum au fost chinuiți și torturați oamenii care le-au dat viața.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la un miting electoral in judetul Dambovita, ca la 30 de ani de la Revolutie "vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, ce ne-a tinut ca si cum am fi avut o piatra de moara legata de gat este PSD-ul".

- Zece oameni și-au pierdut viața in total in tragicul accident petrecut aproape de localitatea Sfantu Gheorghe, județul Ialomița. Dintre aceștia, opt femei din același sat, Munteni Buzau, vecine și colege de munca.

- Imagini incredibile au fost surprinse de camerele de luat vederi de la inchisoarea Cuyahoga, din statul american Ohio. Deținuții erau la plimbare in curtea interioara a penitenciarului cand unul dintre ei a inceput sa se uite insistent in sus, a notat news5cleveland.com. Barbatul avea in mana un tricou…