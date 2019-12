30 de ani de la Revoluție, marcați în ședințe ale Parlamentului European și Parlamentului de la București Parlamentul se reunește luni, de la ora 12,00, într-o sedinta solemna a celor doua Camere pentru a marca 30 de ani de la Revolutia Româna din 1989. Tot luni, Parlamentul European va dezbate, la Strasbourg, de la 18.00, ora României, o rezoluție pentru comemorarea a 30 de ani de la Revoluția româna.

De asemenea, Comisia Europeana va susține o declarație, luni seara, apoi vor fi intervenții ale liderilor grupurilor politice și ale altor europarlamentari prezenți la dezbatere. Rezoluția ar urma sa fie adoptata în ședința de joi a forului legislativ de la Strasbourg,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul va marca, luni, de la ora 12,00, printr-o sedinta solemna, implinirea a 30 de ani de la Revolutia Romana din 1989. La eveniment au fost invitati presedintele Romaniei, premierul Ludovic Orban si membrii Guvernului, dar si reprezentanti ai corpului diplomatic."Avand in vedere rolul istoric…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, luni, în sedinta solemna comuna, pentru celebrarea Zilei Nationale. Sedinta este programata sa înceapa la ora 14,00. Vor sustine alocutiuni presedintele Klaus Iohannis, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, Teodor Melescanu si Marcel…

- Cele doua Camere ale Parlamentului se reunesc, luni, in sedinta solemna comuna, pentru celebrarea Zilei Nationale. Sedinta este programata sa inceapa la ora 14,00, iar seful statului, aflat pentru prima data in Parlament, de la castigarea noului mandat, va sustine un discurs. Vor mai sustine alocutiuni…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban vor participa, luni, la ședința solemna a Parlamentului organizata cu ocazia Zilei Naționale a României, cei doi urmând sa susțina discursuri, alaturi de președinții celor doua camere ale Legislativului, Teodor Meleșcanu și Marcel Ciolacu,…

- Principalele evenimente din saptamana 2 - 8 decembrie: *** O sedinta solemna a Parlamentului va fi organizata, luni, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor, vor sustine alocutiuni…

- Sedința solemna in Parlamentul Romaniei pentru celebrarea Zilei Naționale Românii sunt așteptați duminica la parada militara naționala din Capitala, iar senatorii și deputații vor participa, luni, la ședința solemna de la Parlament pentru celebrarea Zilei Naționale. Duminica, 1 Decembrie,…

- Imobilul lui Gabriel Oprea, fost vicepremier și ministru la Interne & Aparare, a fost construit in 2006 pe strada Robert Koch. Are trei niveluri și 11 camere. Casa este celebra prin sufrageria sa, care a devenit celebra pe cand liderii momentului puneau tara la cale in 2009. La cina privata din…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, organizarea unei sedinte solemne a Parlamentului, pe 2 decembrie, pentru celebrarea Zilei Nationale. Potrivit memorandumului intern aprobat de Bpr, vor sustine alocutiuni, de la tribuna Parlamentului, seful…