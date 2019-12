Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, inainte de executia din 1989, Nicolae Ceausescu a facut o obsesie, asemenea multor alti dictatori. Episoade mai putin stiute de romani despre viata lui Nicolae Ceausescu ies la iveala la trei decenii de la Revolutie.

- In urma cu 30 de ani, in 20 decembrie 1989, timișorenii cu mic, cu mare erau la Revoluție, in Piața Operei, și au ramas acolo și in alte puncte fierbinți... The post 20 decembrie 1989 – ziua in care Timișoara a fost proclamata primul oraș liber al Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Accident rutier in Timișoara, in urma caruia vinovatul a fugit de la fața locului. Un babat a fost ranit și transportat la spital, dupa coliziunea a doua autoturisme. Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut pe Calea Șagului. Un șofer de 39 de ani conducea dinspre strada Liviu Rebreanu, spre strada…

- Primul constantean ucis la Revolutia din Decembrie 1989 a fost asasinat la Timisoara. Numele lui era Lorent Fecioru, avea 38 ani si se stabilise de un timp in orasul de pe malul Begai. Ironic, Lorent Fecioru era nascut in aceeasi zi cu Nicolae Ceausescu – 26 ianuarie.

- Primul constantean ucis la Revolutia din Decembrie 1989 a fost asasinat la Timisoara. Numele lui era Lorent Fecioru, avea 38 ani si se stabilise de un timp in orasul de pe malul Begai. Ironic, Lorent Fecioru era nascut in aceeasi zi cu Nicolae Ceausescu – 26 ianuarie.

- Accident rutier intre o camioneta și un autocamion, in aceasta dupa-amiaza, pe strada Aeroportului din comuna Ghiroda. In urma impactului, șoferul... The post Accident langa Timișoara. O camioneta și un autocamion s-au ciocnit pe o strada intens circulata appeared first on Renasterea banateana .

- Verde pentru Biciclete și Timișoara 2021 cheama timișorenii la un tur pe doua roți duminica, 20 octombrie. Oamenii sunt invitați sa descopere impreuna... The post Comemorare altfel: proiectul Memoriile Cetații propune tur pe doua roti, concerte, teatru, intervenții murale, fanzin și consemnarea amintirilor…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a fost prins, joi dimineața, la volan cu o alcoolemie de 1,03mg/l alcool in aerul expirat pe o strada din Timișoara. Polițiștii Secției 3 au fost cei care l-au depistat. The post Beat turta, la volan, pe o strada din Timișoara appeared first on Renasterea banateana .