30 de ani de la Revolutie, 10 ani irositi pentru ca "Nu ne vindem tara"

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Poporului este o dovada vie a megalomaniei lui Nicolae Ceaușescu, noteaza The Guardian. Jurnalistul Shaun Walker, corespondentul cotidianului britanic pentru centrul și estul Europei, a realizat un material amplu despre impunatoarea cladire la 30 de ani de la Revoluție.Cea mai cunoscuta cladire…

- O postare emotionanta a facut ocolul internetului si a smuls multe lacrimi la 30 de ani de la Revolutie. O tanara si-a pierdut atunci omul cel mai drag - prima sa dragoste. Redam postarea Gabrielei Dimofte de pe Facebook: Draga Radu, Azi se implinesc 30 de ani de cand ai fost strivit de un tanc-amfibie…

- Dupa 30 de ani de la Revolutia din 1989, realitatea.net a aflat povestea celui care a realizat celebra imagine cu decolarea elicopterului in care se aflau Nicolae Ceausescu si Elena Ceausescu pe 22 decembrie 1989. La trei decenii distanta, site-ul Realitatea a refacut fotografia istorica, la exact aceeasi…

- Primaria Brașov a preluat, cu acordul Adunarii Generale a Creditorilor FC Brașov SA, insemnele clubului fondat in 1939. Proiectul de hotarare privind achizitionarea de catre Municipiul Brasov a marcilor FOTBAL CLUB BRASOV S.A. inregistrate la OSIM sub numar de depozit M 2011 08622 respectiv sub numar…

- Colonelul r Ion Ciucur este ultimul comandant al Militiei Judetului Constanta si primul comandant al IPJ Constanta de dupa Revolutie. Ciucur a povestit la Interviu live despre atmosfera acelor zile de decembrie 1989 la malul marii. Interviul video poate fi urmarit aici: https: www.facebook.com ziuaconstanta…

- Astazi a avut loc in Parlament ședința solemna a celor doua Camere dedicata implinirii a 30 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989. …Aveam 3 ani la Revoluție. Am crescut in democrație. Dar știu ca lucruri care astazi ne sunt la indemana erau candva imposibile. Azi poți vorbi liber, poți calatori,…

- Jaguar Land Rover a inregistrat pierderi de aproape 500 de milioane de dolari in al doilea trimestru din acest an. Pierderile au fost de aproape doua ori mai mari fața de rezultatul avut in aceeași perioada din 2018. JLR nu reușește sa-și revina din punct de vedere financiar, programul de redresare…

- Clubul Universitatea Craiova solicita Federatiei Romane de Fotbal (FRF) modificarea Regulamentului de Organizare a Activitatii Fotbalistice (ROAF) pentru marirea numarului de jucatori de rezerva de la 7 la 9, informeaza, miercuri, site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal.