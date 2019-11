Stiri pe aceeasi tema

- Praznuit pe 9 noiembrie si considerat facator de minuni inca din timpul vietii, Sfantul Nectarie este recunoscut ca aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii.

- Arsenie Boca este cel mai cunoscut nume al Romaniei contemporane. Iubit de toți credincioșii ortodocși, aceasta a lasat in urma sa numeroase invațaturi și rugaciuni. Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o spui de Sf Mihail și Gavril.

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Moartea unui cerb a impresionat o comunitate intreaga din Campulung Moldovenesc. Animalul care obisnuia sa coboare dupa hrana in oras se imprietenise cu oamenii. Braconierii, insa, l-au impuscat si l-au abandonat in padure.

- “Doamne, Iisuse Hristoase, milostivește-Te de copiii mei (numele), pazește-i cu acoperamantul Tau, ferește-i de uneltirile celui rau, departeaza de la ei dușmanii, deschide urechile și ochii lor, daruiește-le inima smerita. Doamne, toți suntem fapturile Tale, ai mila de copiii mei aceștia (numele)…

- Moartea medicului Val Gutu a adus suferinta in sufletul sotiei sale, Natasa Raab. Actrita nu-si mai gaseste linistea si, dupa ce l-a condus pe ultimul drum, a realizat ca si-a luat adio de la sufletul ei pereche pe care, de altfel, n-o sa-l mai vada vreodata.

- In aceasta saptamana, Libertatea va aduce doua propuneri de lectura pentru gusturi foarte diferite - un celebru roman grafic și amintirile unei artiste nonconformiste. Sandman #1. Preludii și nocturne (Neil Gaiman, Editura Grafic) Nu, aceasta nu este o carte pentru copii, deci nu va lasați pacaliți…

- Traditia spune ca, de Nasterea Maicii Domnului, cele mai ascultate rugaciuni sunt cele ale femeilor care isi doresc sa aiba copii si a femeilor insarcinate. Iata care este cea mai puternica rugaciune, catre Fecioara Maria, pentru a ramane insarcinata.