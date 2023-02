Stiri pe aceeasi tema

- China a decis unde anume va construi viitoarea baza lunara ● Am putea depista viața pe Enceladus, fara ca macar sa coboram pe suprafața sa ● Un premiant Nobel ne invața cum sa gatim pastele și sa salvam planeta in același timp

- Guvernul a stabilit, printr o hotarare, ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie si 14 august 2023 sa fie zile libere pentru salariatii din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere ca acestea se situeaza intre zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, conform Codului Muncii, si zile de…

- Este vorba despre dosarul cu indicativul 623 36 2022, ce vizeaza o cerere de suspendare a efectelor Ordinului nr. 3.444 din 1 noiembrie 2022 al Ministerului Culturii privind procedura de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, solicitarea fiind inaintata in cadrul procedurii urgente…

- De cand a preluat Twitter, Elon Musk a luat decizii care mai de care mai controversate. De aceasta data, miliardarul susprinde din nou! A decis sa suspende definitiv contul de Twitter al unui adolescent care avea aproape jumatate de milion de urmaritori pe platforma online. Motivul pentru care fondatorul…

- O fetița de trei ani din stanga Nistrului, a mușcat varful unui termometru. Ulterior, ea a fost transportata la spital. Totul s-a intamplat dupa ce fetița s-a imbolnavit, iar mama ei a decis sa-i ia temperatura, punandu-i un termometru cu mercur, scrie presa din stanga Nistrului. Pentru ca era distrasa…

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, cu 249 de voturi ‘pentru’, un proiect de lege care ofera serviciilor de salvamont dreptul sa foloseasca girofar cu lumina albastra. Propunerea legislativa modifica OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice in sensul…

- Fanii fostului cuplu format din Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ramas surprinși de decizia impresarei. Cea din urma a hotarat sa nu renunțe la numele fostului soț. Cei care au fost martorii intregului scandal nu au ințeles motivul pentru care agentul FIFA a hotarat sa ramana cu numele de…

- „Perioada pe care o traversam este una marcata de multiple crize la nivel mondial și trebuie sa asiguram o amortizare a efectelor generate de inflația crescuta”, arata premierul Nicolae Ciuca intr-o postare despre majorarea pensiilor.