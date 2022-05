30 de ani de antreprenoriat în România. Ce arată cifrele In urma cu 30 de ani, cand EY iși incepea activitatea in Romania, mediul de afaceri era cu totul altul fața de ce avem acum. Abia ieșiți din comunism, țesutul antreprenorial era extrem de fragil și era marcat de puternice convulsii sociale și economice. Inflația era in 1992 de peste 210% iar in anul urmator urcase la peste 250%. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

