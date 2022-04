30 de ani - Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud!

Discursul Presedintelui Emil Radu Moldovan. Va multumesc pentru ca ati acceptat invitatia noastra, intr-un numar atat de mare.Sa stiti ca am cantarit bine daca sa facem din aniversarea acestor 30 de ani un eveniment sau nu, iar motivul principal pentru care am ales sa-l realizam a fost dorinta de a fi impreuna, pentru a vedea ce s-a facut in judetul nostr ...