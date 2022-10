30 ani închisoare pentru autorul dublei crime de la Onești Tribunalul Bacau l-a condamnat vineri, 7 octombrie, pe Gheorghe Moroșan, autorul dublei crime de la Onești, la 30 ani de inchisoare. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu apel. Gheorghe Moroșan a luat ostatici, in martie 2021, doi muncitori care lucrau in apartamentul sau din Onești. Moroșan i-a ucis pe muncitori cu un cuțit, […] The post 30 ani inchisoare pentru autorul dublei crime de la Onești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Barbatul acuzat ca a sechestrat și ucis cu sange rece doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Soția sa, acuzata de complicitate, a primit o pedeapsa de 12 ani de detenție.

