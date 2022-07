30-31 iulie: Zilele comunei Lupșa. Spectacole de folclor și dansuri, discoteca in aer liber și foc de artificii, in Țara Moților Zile de sarbatoare la sfarșitul lunii iulie, in Țara Moților. In weekend-ul 30 – 31 iulie, localnicii și turiștii sunt invitați la Zilele comunei Lupșa. Din program nu vor lipsi spectacolele de folclor și dansuri. Primarul Radu Penciu a oferit mai multe detalii despre evenimentele care vor avea loc. „Cu mare drag va invit, in […] Citește 30-31 iulie: Zilele comunei Lupșa. Spectacole de folclor și dansuri, discoteca in aer liber și foc de artificii, in Țara Moților in…