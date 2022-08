Stiri pe aceeasi tema

- Trei migranti si-au pierdut viata, iar alte 11 persoane in total au fost ranite cand o furgoneta a lovit un alt vehicul si a luat foc vineri in sudul Ungariei, a anuntat politia, citata de AFP.

- Vacanța in Gecia și Bulgaria 2022: Ce trebuie sa știe cei care pleaca la drum cu mașina Vacanța in Gecia și Bulgaria 2022: Ce trebuie sa știe cei care pleaca la drum cu mașina Odata cu venirea verii și a caldurii, tot mai mulți romani se gandesc sa plece in concediu in Grecia sau Bulgaria cu mașina…

- Grecia a fost condamnata joi de Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in legatura cu naufragiul din 2014 din Marea Egee al unei ambarcatiuni care transporta circa 30 de migranti, dintre care 11 si-au pierdut viata, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Majoritatea oamenilor nu sunt foarte atenți atunci cand curața incalțamintea. Mulți dintre ei baga tot ce prind murdar in cuva mașinii fara sa aiba grija la materiale sau la modelul pantofilor. Trebuie sa ai grija in special la o anumita pereche ce trebuie ingrijita in mod diferit pentru a ramane frumoasa.…

- MAE a emis o informare pentru romanii care trec granția cu Bulgaria in aceasta perioada, in contextul in care au loc lucrari pe tronsonul bulgar al Podului Dunarii, la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, pana pe 26 iunie 2022. Traficul se desfașoara cu restricții pe timpul zilei.

- A inceput sezonul vacantelor si, asa cum ne asteptam, multi romani au ales deja sa mearga in Grecia. Problema este ca pretul combustibilului de la eleni il „bate” chiar si pe cel de la noi. Din pacate, inflația din Europa a urcat considerabil prețul la benzina si motorina. Un Litru de benzina in Grecia…

- Turiștii romani care aleg sa mearga cu mașina in vacanța in Grecia sau inchiriaza o mașina la destinație trebuie sa știe ca statul elen are foarte bine pus la punct sistemul de sancțiuni pentru cei care nu respecta legea. Circulatia auto in Grecia se efectueaza pe partea dreapta a drumului. Legea elena…

- Concediu in Grecia 2022. Cat costa drumul cu mașina: prețul la motorina și benzina in Macedonia, Serbia și Bulgaria. Alte taxe Incepe sezonul estival in Grecia, iar romanii iși fac calcule legate de prețul carburanților, taxele de drum și rutele pe care le-ar putea urma pentru a ajunge rapid și in siguranța…