3 zodii pe care femeile le aleg întotdeauna Chiar daca barbații sunt cei care curteaza fete de cele mai multe ori, nici femeie nu se lasa mai prejos și fac cele mai bune alegeri atunci cand vine vorba despre partenerul de viața. Urmatorii barbați sunt cei pe care femeie nu ii evita niciodata atunci cand se gandesc la o relație serioasa sau mai puțin serioasa. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul pregatește mari surprize pentru toți nativii! Unele zodii se confrunta cu probleme de sanatate, in timp ce altele intampina probleme in relație sau la serviciu! Care sunt cele mai stabile zodii și ce anunța horoscopul pentru perioada urmatoare?

- Femeile care circula baute la volan au ajuns un fapt obisnuit la Iasi. Marti seara, politistii au oprit in trafic un Logan in care se aflau o femeie si un copil. Politistii au fost intrigati de faptul ca femeia circula cu copilul aflat pe locul din dreapta, fara scaun special, cu toate ca fetita are…

- ​Abia la peste 140 de ani dupa apariția primelor trenuri de pasageri au avut și femeile acces la postul de mecanic de locomotiva și în prezent în majoritatea țarilor, femeile reprezinta sub 2-3% într-o profesie care mult timp le-a fost interzisa. Femeile încep sa fie însa…

- Femeile devin adevarate scorpii atunci cand au o miza mare si au de gand sa faca orice pentru a obtine ceea ce isi doresc. Fie ca vorbim de un barbat, de succese profesionale sau pur si simplu de aspecte de tin de viata de zi cu zi, in horoscop exista un top 3 al celor mai rele zodii de femei.

- Iși spune Peregrine și, asemenea șoimului de la care iși luase numele, este salbatic și liber. Cuceritorul prinț oriental, fabulos de bogat și irezistibil de seducator, iși face o intrare fulminanta in cercurile aristocratice ale Londrei victoriene. Dar cine este misteriosul Peregrine și ce se afla…

- Presedinta femeilor liberale din Arges merge pe mana notaritei Ana Stan la Primaria Pitesti. Prezenta in conferinta de presa de marti, Mona Ganea, presedinta femeilor din PNL Arges, si-a aratat toata sustinerea pentru candidatura notaritei Ana Stan la fotoliul de primar al orasului Pitesti. “Noi femeile,…

- Femeile sunt predispuse sa faca tot felul de gesturi in momentul in care sunt parasite de iubiti/soti. Unele fac tot posibilul pentru a-si recastiga partenerii, dar altele apeleaza la gesturi extreme. Un asemenea caz s-a petrecut in seara zilei de luni, 16 septembrie, in comuna maramureseana Ieud. Pe…