3 zodii de femei greu de cucerit

Stiri pe aceeasi tema

- Se spune despre ele ca au in sange pasiunea, motiv pentru care cauta mereu noi provocari, inclusiv in plan amoros. Aceste trei zodii de femei se remarca din tot horoscopul ca fiind pline de aventura, provocatoare si mereu in centru atentiei.

- Deși de-a lungul vieții vor avea destul de multe relații, pentru unele zodii stabilitatea nu este punctul lor forte. Dornice de distracție și de aventura, urmatoarele native se vor așeza foarte greu la casele lor sau poate... niciodata!

- Desi au trecut printr-o relatie in care au avut foarte mult de suferit, unele native sunt in stare sa riste din nou sa fie ranite si se intorc la fostii parteneri. Iata care sunt aceste femei!

- Multe femei au un șarm aparte cu care te vrajesc de fiecare data. Par foarte implicate in ceea ce fac și pare ca vor fi intotdeauna acolo, insa..nu e chiar așa! Oare care sunt nativele de care trebuie sa fugi cat te ține pamantul?

- Se spune ca, indiferent prin cate relații am trecut, avem doar un suflet pereche. Din pacate, unele zodii pot da cu piciorul relației cu cea mai potrivita persoana, iar cand realizeaza acest lucru, de cele mai multe ori, este prea tarziu. Iata care sunt acestea și ce piedici nu le lasa sa iubeasca la…

- Unii oameni isi gasesc sufletul pereche pentru tot restul vietii, pe cand altii doar traiesc cu aceasta idee. Asta pentru ca desi exista parteneri infideli, cativa nativi ai zodiacului sa pricep foarte bine sa ascunda orice urma de suspiciune. Iata la ce zodii trebuie sa ai grija!

- Numeroase femei din Spania sunt furioase pe Justiție. Sentința Tribunalului din Barcelona in cazul unor tineri care au violat o minora de 14 ani și nu au primit pedepse pe masura faptei, a provocat mai multe manifestații pentru schimbarea Codului Penal.