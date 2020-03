3 zodii de femei care s-au născut să fie singure Chiar daca de-a lungul vietii nu au dus lipsa de afectiune si au avut diverse relatii, unele native efectiv nu isi pot gasi linistea alaturi de partenerii lor. Indiferent de sacrificiile pe care acestia sunt dispusi sa le faca pentru ale, aceste femei nu vor fi niciodata pe deplin multumite, motiv pentru care vor ajunge sa creada cu tarie, la un moment dat, ca sunt nascute sa fie singure. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

